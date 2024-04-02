Военэксперт назвал признаки начала главного сражения за Харьков Матвийчук предположил, что активная часть сражения за Харьков уже началась

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Передовые разведывательные части Вооруженных сил России действуют на Купянском направлении и выходят к пригородам Харькова, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, можно сказать, что активная часть сражения за населенный пункт уже началась. Он также предположил, что ВС России наносят авиаудары по объектам критической инфраструктуры украинской армии. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Вы знаете, можно сказать, что бои за Харьков уже идут — предположу, что передовые, разведывательные части ВС РФ уже действуют на Купянском направлении, выходят к пригородам Харькова. Предположу, что ВС РФ наносят авиаудары по объектам критической инфраструктуры ВСУ. Можно сказать, что активная часть сражения за Харьков уже началась, — заявил Матвийчук.

Он выразил мнение, что ВСУ сужают фронт обороны и уплотняют рубежи. Матвийчук не исключил, что украинские военные сосредоточат силы в районе Чугуевки, где создадут оборонительную линию. Эксперт также считает, что ВС РФ готовят мощные мероприятия вблизи Херсона и по направлению населенного пункта Работино и оттуда на Краматорск.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Харьков и ряд других городов Украины необходимо вернуть в состав России, поскольку там живут преимущественно русские люди. По его словам, в единстве русского народа заключается его сила. Сенатор добавил, что в 1991 году РФ и Украину разобщили и разобщают до сих пор. Цеков выразил мнение, что чем больше территорий вернется в лоно русского мира, тем для него лучше.