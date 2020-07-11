Во Франции умер водитель автобуса, избитый из-за просьбы надеть маски

Во Франции умер водитель междугороднего автобуса, которого избили четыре пассажира за просьбу надеть защитные маски.
У 59-летнего Филиппа Монгюйо наступила смерть мозга. Его родные приняли решение отключить мужчину от системы жизнеобеспечения.
Мы решили отпустить его. Врачи были за и мы тоже, — рассказала 18-летняя дочь пострадавшего журналистам AFP.
Нападение произошло в воскресенье, 5 июля на маршруте, который следовал в Биарриц. Водитель проверил билеты у пассажиров и попросил четверых человек надеть маски для лица. Их ношение обязательно в общественном транспорте страны. Злоумышленники избили водителя, а потом попытались укрыться дома у пятого фигуранта дела, который будет привлечён к ответственности за укрывательство.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс написал в Twitter, что смерть мужчины «коснулась наших сердец».
Республика признает его образцовым гражданином и не забудет. Закон накажет исполнителей этого презренного преступления, — подчеркнул политик.
Министр внутренних дел страны выразил соболезнование семье, друзья и коллегам погибшего. Он подчеркнул, что «этот гнусный и трусливый акт не должен оставаться безнаказанным».
После инцидента компания-перевозчик, в которой работал мужчина, разместила охранников на некоторых автобусных маршрутах. Также в знак траура была проведена минута молчания в офисах компании, сообщает CNN.
Ранее в среду, 8 июля, когда пострадавший водитель был ещё жив, было организовано шествии в поддержку мужчины. Все участники были одеты в белый цвет.
NEWS.ru писал, что в супермаркете Подольска пенсионерку избили из-за снятой маски.