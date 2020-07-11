Во Франции умер водитель автобуса, избитый из-за просьбы надеть маски

https://static.news.ru/photo/b07e6a52-c39b-11ea-9acb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Во Франции умер водитель междугороднего автобуса, которого избили четыре пассажира за просьбу надеть защитные маски.

У 59-летнего Филиппа Монгюйо наступила смерть мозга. Его родные приняли решение отключить мужчину от системы жизнеобеспечения.

Мы решили отпустить его. Врачи были за и мы тоже, — рассказала 18-летняя дочь пострадавшего журналистам AFP.

Нападение произошло в воскресенье, 5 июля на маршруте, который следовал в Биарриц. Водитель проверил билеты у пассажиров и попросил четверых человек надеть маски для лица. Их ношение обязательно в общественном транспорте страны. Злоумышленники избили водителя, а потом попытались укрыться дома у пятого фигуранта дела, который будет привлечён к ответственности за укрывательство.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс написал в Twitter, что смерть мужчины «коснулась наших сердец».

Республика признает его образцовым гражданином и не забудет. Закон накажет исполнителей этого презренного преступления, — подчеркнул политик.

Le dÃ©cÃ¨s de Philippe Monguillot, lÃ¢chement agressÃ© dimanche Ã Bayonne pour avoir accompli son travail, nous touche en plein cÅur. La RÃ©publique reconnaÃ®t en lui un citoyen exemplaire et ne l'oubliera pas. La Justice punira les auteurs de ce crime abject. — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 10, 2020

Министр внутренних дел страны выразил соболезнование семье, друзья и коллегам погибшего. Он подчеркнул, что «этот гнусный и трусливый акт не должен оставаться безнаказанным».

После инцидента компания-перевозчик, в которой работал мужчина, разместила охранников на некоторых автобусных маршрутах. Также в знак траура была проведена минута молчания в офисах компании, сообщает CNN.

Ранее в среду, 8 июля, когда пострадавший водитель был ещё жив, было организовано шествии в поддержку мужчины. Все участники были одеты в белый цвет.

NEWS.ru писал, что в супермаркете Подольска пенсионерку избили из-за снятой маски.