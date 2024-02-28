Во Франции пояснили слова Макрона об отправке армии на Украину Глава МО Франции Лекорню: Макрон не намерен посылать армию на Украину для боев

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона от отправке войск на Украину не означает участие национальной армии в боевых действиях, заявил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню в интервью CNN. Военные могут помогать ВСУ в разминировании или обучении украинских бойцов, добавил он.

Это не отправка войск для ведения войны против России, — подчеркнул Лекорню.

Слова Макрона министр также призвал не считать слабостью или эскалацией. Консенсуса в вопросе отправки военных на Украину достигнуто не было, констатировал он.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что США не будут отправлять американских солдат в зону спецоперации для участия в боевых действиях. Президент Джо Байден, по ее словам, об этом уже неоднократно говорил.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину. По его словам, соответствующие решения могут быть приняты на основе двусторонних договоренностей, на которые словацкая сторона повлиять не в силах. Им не удастся достигнуть поставленной цели, выразил свое мнение политик.