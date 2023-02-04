Во Франции оценили актуальность вопроса о вступлении Украины в НАТО Пресс-секретарь МИД Франции: вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня

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Вопрос вступления Украины в состав НАТО не стоит на повестке дня, сообщила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в интервью RTVI. При этом представитель французского министерства упомянула признанные Россией Хельсинские соглашения согласно которым Украина может свободно выбирать себе союзников.

Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня. Сейчас идет конфликт, но я не буду напоминать историю, политику открытых дверей Североатлантического альянса и принципы Хельсинкских соглашений, которые были подписаны СССР и затем признаны Россией, о свободе каждого государства иметь возможность выбирать своих союзников, — отметила Лежандр.

Она добавила, что Украина получила статус кандидата в члены ЕС, что говорит о серьезной поддержке страны и о выборе самих украинцев «перейти к образу жизни, к системе правового государства, к демократии, которую в их глазах представляет собой Европейский союз».

Говоря о контактах Парижа с Москвой, Лежандр сказала, что РФ не проявила желания вести переговоры, но Франция хочет сохранять контакт.

Ранее президент Чехии генерал армии в запасе Петр Павел рассказал, что в будущем Украина должна входить в состав НАТО и ЕС. Он добавил, что планирует озвучить эту мысль на предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе. По его словам, будущая поездка на Украину «станет выражением ясной поддержки Киева».