В Чехии высказались по поводу членства Украины в ЕС и НАТО Президент Чехии Павел: Украина в будущем должна входить в состав НАТО и Евросоюза

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Чехии генерал армии в запасе Петр Павел рассказал изданию Blesk, что в будущем Украина должна входить в состав НАТО и ЕС. Он добавил, что планирует озвучить эту мысль на предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе. По его словам, его будущая поездка на Украину «станет выражением ясной поддержки Киева».

Мое мнение такое, что Украина в будущем должна входить в состав как НАТО, так и Евросоюза. <...> Нельзя допустить неуспеха Украины в этом конфликте. Ее успех — в наших жизненных интересах и в интересах всех наших союзников в рамках ЕС и НАТО, — сказал Павел.

Он также заявил, что у нет проблем с идеей посетить линию фронта, но отметил, что это зависит от руководства Украины.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее обратился к руководству США с призывом отправить Украине самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия. По его словам, Киеву нужно дать необходимые вооружения, чтобы «он смог закончить дело». Экс-премьер отметил, что поражение РФ — это жизненно важный интерес всего Запада. Он добавил: «чем быстрее победят украинские военные», тем скорее восстановится мировая экономика.