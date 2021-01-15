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Власти Житомира не могут понять, что показывать Маску на случай его приезда

17:13, 16 января 2021
Илон Маск Илон Маск Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Власти Житомира совершенно не знают, что может вызвать интерес у основателя компании SpaceX Илона Маска в их городе, заявил глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко.

Некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский в день рождения Сергея Королёва 12 января пригласил Маска посетить Музей космонавтики в Житомире.

Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее, а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек 23-го века, он живёт уже по своим меркам, что он будет, только в музее ходить?приводит слова Савченко издание «Житомир.Info».

Ранее NEWS.ru писал, что некоторые пользователи Twitter с Украины возмутились комментарием основателя компании SpaceX Илона Маска о советском конструкторе Сергее Королёве.

Причём американский бизнесмен в ответ на сообщение Роскосмоса о праздновании дня рождения конструктора написал только три слова.

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