Власти Житомира не могут понять, что показывать Маску на случай его приезда

Власти Житомира совершенно не знают, что может вызвать интерес у основателя компании SpaceX Илона Маска в их городе, заявил глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко.
Некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский в день рождения Сергея Королёва 12 января пригласил Маска посетить Музей космонавтики в Житомире.
Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее, а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек 23-го века, он живёт уже по своим меркам, что он будет, только в музее ходить? — приводит слова Савченко издание «Житомир.Info».
Ранее NEWS.ru писал, что некоторые пользователи Twitter с Украины возмутились комментарием основателя компании SpaceX Илона Маска о советском конструкторе Сергее Королёве.
Причём американский бизнесмен в ответ на сообщение Роскосмоса о праздновании дня рождения конструктора написал только три слова.