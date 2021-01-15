Власти Житомира не могут понять, что показывать Маску на случай его приезда

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу политика Алексея Навального на отказ российских правоохранительных органов от возбуждения уголовного дела по факту его отравления.

ЕСПЧ коммуницировал обращение оппозиционера. Об этом сам политик написал в Twitter. 12 января ЕСПЧ коммуницировал нашу жалобу на отказ возбуждать уголовное дело по факту отправления, — рассказал он. Коммуникация жалобы...