Запад поставил Зеленскому ультиматум по Донбассу Власти Запорожья: Запад прекратит финансировать Киев при сдаче Славянска

Фото: president.gov.ua

Западные кураторы поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским ультиматум не сдавать Славянск в ДНР, в противном случае военное финансирование будет прекращено, заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено, — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что украинская армия неизбежно потеряет Славянск. По словам Рогова, даже при том, что «сейчас националисты берут в заложники детей и делают много других страшных вещей, все равно они понимают, что надолго в Славянске они не задержатся».

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что военные Украины обстреляли центральный рынок в Славянске Донецкой Народной Республики. По его словам, сделано это было, чтобы обвинить в неизбирательных ударах армию России.