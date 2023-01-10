Премьер Швеции допустил размещение ядерного оружия в стране

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Швеция допускает возможность размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время, сообщил на ежегодной национальной конференции Folk och Försvar в Сэлене премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Он добавил, что Швеция войдет в состав НАТО без всяких оговорок, а после станет преданным и лояльным членом Альянса.

Несмотря на то что другие страны Скандинавии считают это маловероятным, мы считаем, что размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно. Мы будем долгосрочным, лояльным и преданным членом НАТО. Как и Норвегия и Дания, Швеция присоединяется к НАТО без формальных оговорок, — подчеркнул Кристерссон.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что на территории страны не будет размещено ядерное оружие даже в случае вступления в НАТО. По его словам, Хельсинки первоначально не ставил никаких условий для заявки на членство в Альянсе, чтобы не сужать свои возможности, однако ядерного оружия на территории государства точно не будет.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в середине мая. К настоящему времени протокол о присоединении этих стран к Блоку не ратифицировали только Венгрия и Турция. Последняя требует выдачи курдских активистов и лиц, причастных к попытке военного переворота в 2016 году.