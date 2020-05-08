Власти Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe

Польская компания Gaz-System сообщила о положительном решении властей Швеции в отношении прокладки газопровода Baltic Pipe. На данный момент получены все необходимые разрешения.
Строительство начнётся во второй половине 2020 года. Эксперты оценивают стоимость работ в €280 миллионов. Прокладкой газопровода займётся итальянская компания Saipem.
Основной задачей новой системы станет транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу. Таким способом Варшава рассчитывает заменить поставки от «Газпрома». Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — октябрь 2022 года.
Ранее NEWS.ru писал, что возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» прибыл в Германию.
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