Власти Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe

https://static.news.ru/photo/3cbd103a-9391-11ea-a535-fa163e074e61_660.jpg Фото: baltic-pipe.eu

Польская компания Gaz-System сообщила о положительном решении властей Швеции в отношении прокладки газопровода Baltic Pipe. На данный момент получены все необходимые разрешения.

Строительство начнётся во второй половине 2020 года. Эксперты оценивают стоимость работ в €280 миллионов. Прокладкой газопровода займётся итальянская компания Saipem.

Основной задачей новой системы станет транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу. Таким способом Варшава рассчитывает заменить поставки от «Газпрома». Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — октябрь 2022 года.

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