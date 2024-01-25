Власти Одессы сообщили о поражении промышленного предприятия Кипер: в Одессе во время воздушной тревоги поражен промышленный объект

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во время ночной воздушной тревоги в Одессе было поражено промышленное предприятие, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер. Подробностей происшествия он не привел.

В Одессе зафиксировано попадание в промышленный объект, — написал Кипер.

Вечером 24 января украинские СМИ сообщили о серии взрывов, прогремевших в городе. Подробности происшествия также не приводились.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в ночь на 25 января воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. В 02:10 мск она была отменена. В 03:35 сирены вновь сработали в Днепропетровской и Харьковской областях. Через 20 минут воздушную тревогу отменили.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. Они прогремели после того, как в городе сработала система оповещения. В регионе объявляли воздушную тревогу. Военный корреспондент Андрей Руденко заявлял, что ракетный удар был нацелен на уничтожение систем противовоздушной обороны ВСУ.