Российскую балерину планируют лишить гражданства Литвы Балерину Лиепу планируют лишить гражданства Литвы за дискредитацию государства

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Российская балерина Ильзе Лиепа может лишиться гражданства Литвы из-за дискредитации государства, сообщает издание Baltic News Service. По его данным, Министерство внутренних дел республики уже обязало департамент миграции начать соответствующую процедуру. Сотрудники департамента же обратились к «компетентным ведомствам» с просьбой оценить высказывания балерины в социальных сетях.

Источники издания утверждают, что поводом для проверки послужили высказывания Лиепы о президенте России Владимире Путине и ситуации на Украине. Ранее она поблагодарила российскую армию за проведение специальной военной операции, а также заявила, что доверяет Путину. Согласно действующему в Литве законодательству, власти страны могут лишить человека приобретенного гражданства, если он публично поддерживает государство, угрожающее интересам республики или другой страны Евросоюза.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении российской фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства. Предполагается, что поводом для этого послужило ее выступление на шоу «Лебединое озеро», организованном Татьяной Навкой. По словам спортсменки, она обжаловала данное решение, так как оно было принято неправомерно.