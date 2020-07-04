Власти Кипра объявили об оранжевом уровне жары

https://static.news.ru/photo/a6430d30-be29-11ea-be45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Breuer/http://imagebroker.com/Global Look Press

Оранжевый уровень опасности введён на Кипре по причине устойчивой жары. Согласно данным метеослужбы страны, в воскресенье, 5 июля, температура на острове достигнет отметки в 43 градуса по Цельсию.

Максимальная температура поднимется до 43 градусов по Цельсию во внутренних районах и до 34 градусов по Цельсию в горных районах, — следует из уведомления метеорологического департамента Кипра.

Как сообщает РИА Новости, пожарная служба страны подняла до красного уровень опасности лесных пожаров. Власти призывают население избегать действий и деятельности, которые могут вызвать пожар.

В мире существует четыре уровня опасности жары: допустимый зелёный — до 21 градуса по Цельсию, настораживающий жёлтый — от 21 до 22 градусов (жара длится до пяти дней, незначительная угроза здоровью), средний оранжевый — от 22 до 23,6 градуса (длительная жара, высокая угроза здоровью), а также высокий красный — от 23,6 градуса по Цельсию, требующий незамедлительных действий от органов здравоохранения, транспорта и социальных служб. При красном уровне жары наблюдается явная угроза здоровью и жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что аномально жаркая погода с дневными температурами до плюс 38 градусов по Цельсию установилась 4 июля на Крымском полуострове. Зной не оставит в покое жителей до 8 июля, сообщают местные синоптики. С 5 по 8 июля в регионе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.