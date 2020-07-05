Европа

Власти Испании объявили карантин в отдельном районе

16:32, 05 июля 2020
Фото: galiciawalking/twitter.com

Руководство автономного сообщества Галисия в Испании приняло решение о введении карантина в районе А Маринья. Люди нее смогут въезжать в него и покидать территорию.

Ограничения начнут действовать 00:00 6 июля и сохранятся до 10 июля, передаёт РИА Новости. В этом районе живут примерно 70 тысяч человек. При этом жители смогут без ограничений перемещаться внутри территории, однако максимальная вместимость общественных заведений будет ограничена.

По словам советника здравоохранения правительства Галисии Хесуса Васкеса Альмуинья, несмотря на обнаружение примерно ста активных случая COVID-19, власти контролируют ситуацию.

Считаем необходимым сейчас увеличить уровень требований в районе, чтобы попытаться улучшить прогноз и подготовиться к возможному экспоненциальному росту, — сказал он.

На 12 июля в Галисии назначены местные выборы.

Накануне, как писал NEWS.ru, правительство испанской Каталонии ввело дополнительные ограничения по профилактике распространения коронавируса в районе Сегрия (провинция Льейда). В этой местности с населением в 200 тысяч человек зафиксирован резкий рост числа заражённых коронавирусной инфекцией. В связи с эти власти приняли решение изолировать район по периметру, будут ограничены въезд и выезд.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях