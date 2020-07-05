Власти Испании объявили карантин в отдельном районе

Фото: galiciawalking/twitter.com

Итальянские вирусологи обнаружили два разных штамма COVID-19 на севере Италии, в области Ломбардия, которая стала эпицентром локальной вспышки вызываемого им заболевания. Также им удалось выяснить, что распространение инфекции в стране началось раньше, чем предполагалось, а при лечении пациентов нужно было выбрать другой метод.

Штамм, выделенный в зоне Бергамо, одном из самых пострадавших от инфекции городов, отличается по генетической последовательности и ряду характеристик от штамма, который вызвал вспышку в районе Лоди и Кремоны, передаёт...