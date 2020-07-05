Власти Испании объявили карантин в отдельном районе

Руководство автономного сообщества Галисия в Испании приняло решение о введении карантина в районе А Маринья. Люди нее смогут въезжать в него и покидать территорию.
Ограничения начнут действовать 00:00 6 июля и сохранятся до 10 июля,
По словам советника здравоохранения правительства Галисии Хесуса Васкеса Альмуинья, несмотря на обнаружение примерно ста активных случая COVID-19, власти контролируют ситуацию.
Считаем необходимым сейчас увеличить уровень требований в районе, чтобы попытаться улучшить прогноз и подготовиться к возможному экспоненциальному росту, — сказал он.
На 12 июля в Галисии назначены местные выборы.
Накануне, как писал NEWS.ru, правительство испанской Каталонии ввело дополнительные ограничения по профилактике распространения коронавируса в районе Сегрия (провинция Льейда). В этой местности с населением в 200 тысяч человек зафиксирован резкий рост числа заражённых коронавирусной инфекцией. В связи с эти власти приняли решение изолировать район по периметру, будут ограничены въезд и выезд.
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