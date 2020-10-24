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Власти Испании могут продлить режим повышенной готовности до апреля

15:57, 25 октября 2020 13
Фото: Show FotografÃ­A/Global Look Press

Правительство Испании после экстренного совещания может продлить введённый режим повышенной готовности из-за коронавируса до апреля 2021 года.

В ближайшее время премьер-министр страны Педро Санчес должен сделать официальное объявление о мерах, передаёт телеканал 24 Horas.

Ограничения предусматривают запрет на перемещение после 23:00 и до 06:00 (местные власти могут изменять эти временные рамки), на социальные встречи и перемещения между автономными сообществами, сообщает País.

При этом закон позволяет ввести режим повышенной готовности только на 15 дней, после чего продление должен одобрить парламент. Кабмин планирует запросить у законодателей продление на шесть месяцев.

Не дожидаясь введения мер по всей стране, Монклоа, Валенсийское автономное сообщество и Кастилия-и-Леон уже объявили комендантский час на своих территориях.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские в Милане выписали штраф паре влюблённых, целовавшихся в публичном месте. За несоблюдение масочного режима им предстоит заплатить €400.

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