Власти Испании будут смягчать меры по сдерживанию COVID-19 поэтапно

https://static.news.ru/photo/60114b8e-848a-11ea-ab53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Смягчение ограничительных мер, которые были введены в Испании с целью предотвращения распространения коронавируса, будет проводиться медленно и поэтапно. Об этом заявил глава правительства страны Педро Санчес.

По его словам, соответствующие действия власти предпримут в течение следующих нескольких недель.

Правила изоляции будут видоизменяться в зависимости от новых сценариев, — цитирует премьера ТАСС.

Санчес также добавил, что говорить об окончании мирового кризиса в области здравоохранения ещё рано. Он будет продолжаться до тех пор, пока учёные не разработают вакцину от COVID-19.

В общей сложности в Испании выявлено свыше 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали около 21,3 тысячи человек.

В мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, выздоровели — свыше 697 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 57,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,4тысячи человек, умерли — 513.

Ранее NEWS.ru писал, что в испанской Памплоне из-за коронавируса отменили традиционный фестиваль Сан-Фермин, который проводится ежегодно на протяжении более восьми столетий. Это пятый случай отмены мероприятия за всю его историю.