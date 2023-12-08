Власти Германии признали отделение партии АдГ в Саксонии экстремистским

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Немецкое ведомство по охране конституции ФРГ признало отделение партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии правоэкстремистским, сообщает издание Politico. По его данным, членов партии обвиняют в антисемитских, исламофобских и расистских высказываниях. Как утверждает глава региона Саксония-Ангальт Йохен Хольман, деятельность АдГ направлена против свободного демократического строя.

Согласно официальным формулировкам, отделение партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии имеет «определенно экстремистские устремления». Данная пометка относит ее к категории наивысшей угрозы по классификации внутренней разведывательной службы ФРГ. Это позволяет ей усилить надзор за деятельностью партии и ее членов.

Некоторые аналитики считают, что признание отделения партии правоэкстремистским связано с грядущими выборами в трех землях Германии — Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. Согласно прогнозам экспертов, уровень поддержки АдГ может вырасти примерно на 35% на грядущих выборах, что создает угрозу для других партий и вызывает обеспокоенность у кабинета канцлера ФРГ Олафа Шольца. Отмечается, что ранее «Альтернатива для Германии» уже добилась определенных успехов на выборах в Баварии и Гессене.

В конце ноября партия «Альтернатива для Германии» призвала к отставке немецкого правительства и проведению досрочных выборов. Поводом для этого послужили результаты социального опроса, согласно которому две трети немцев считают, что Олаф Шольц не способен справиться с кризисом.