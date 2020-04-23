Владимира Цуркана сместили с должности главы Конституционного суда Молдавии

Глава Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан 23 апреля был смещён с занимаемой должности.
КС Молдавии 23 апреля постановил, что Владимир Цуркан смещается с должности председателя, поскольку ему выдвинут вотум недоверия, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
Место Цуркана во главе Конституционного суда займёт Домника Маноле. С инициативой рассмотреть вопрос смещения Цуркана с должности председателя выступили его коллеги Люба Шова и Николай Рошка.
Владимир Цуркан стал главой КС в августе 2019 года. Его назначение было связно со скандалом, так как возглавлявшая тогда правительство Майя Санду выразила сомнение в беспристрастности Цуркана, входившего в ряды партии социалистов.
Ранее NEWS.ru писал, что Конституционный суд Молдавии приостановил соглашение о займе у Российской Федерации в размере €200 млн, который оспорила парламентская оппозиция. Такое решение было принято на заседании 23 апреля.
Кишинёв и Москва договорились о предоставлении кредита 17 апреля. Посол республики в России Андрей Негуца подписал соответствующее соглашение с руководством Минфина РФ. Предоставленный РФ кредит в €200 млн Молдавия планировала направить на ликвидацию экономических последствий пандемии коронавируса.