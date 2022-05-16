Российские военные сбили украинский Су-24 в районе острова Змеиный Минобороны: средства ПВО сбили украинский самолёт Су-24 в районе острова Змеиный

Пусковая установка ЗРС «Антей-400» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскими средствами ПВО уничтожен украинский самолёт Су-24 в районе острова Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме того, над территорией ЛНР и ДНР сбиты десять беспилотников ВСУ, а также два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.

Над населёнными пунктами Новосветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой Народной Республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, — сообщил Конашенков.

Также в районах Евгеновки Николаевской области и Великой Камышевахи сбиты в воздухе два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины.

Тем временем сотрудники Росгвардии конфисковали у украинских солдат иностранное оружие под Харьковом. В руки росгвардейцев попали шведский бронебойный гранатомёт AT4, противотанковая ракетница NLAW британского производства, польские противотанковые гранатомёты RPG-76 и чешское противотанковое оружие RPG-75, уточнили в пресс-службе ведомства.