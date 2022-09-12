ВГА Запорожья: ВСУ готовят масштабное наступление на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Фрагмент стелы при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре

Украинские военные готовят масштабное наступление в районе Запорожской атомной станции и на переправах, заявил в эфире телеканала «Россия 1» член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его словам, в настоящий момент Киев перебрасывает артиллерийские установки, в частности, РСЗО HIMARS и гаубицы М777.

ВСУ готовят большое наступление в районе атомной станции, переправ и чуть-чуть восточнее. Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее, — сказал Рогов.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что с 1 по 11 сентября ВСУ 26 раз атаковали Энергодар и Запорожскую атомную станцию. Он добавил, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества.

В ночь на 11 сентября на ЗАЭС отключили последний работавший энергоблок. По словам Рогова, это произошло из-за регулярных обстрелов ВСУ. В настоящее время станция не вырабатывает электроэнергию.