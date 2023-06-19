Депутаты Верховной рады зарегистрировали проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором, сообщил в Telegram-канале украинский парламентарий Ярослав Юрчишин. По его словам, это позволит укрепить легитимность накладываемых на Белоруссию санкций.
Беларусь как страна должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории. В конце концов, в сознании общества Беларусь Лукашенко уже давно агрессор. Надо доказать это и в юридической плоскости, — написал Юрчишин.
Верховная рада признала Россию страной-агрессором еще в 2018 году, когда голосовала за документ «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».
19 июня директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщал, что вдоль границы Украины и Белоруссии собран существенный контингент Вооруженных сил Украины. По его словам, периодически украинские военные пытаются прощупать обороноспособность Союзного государства.