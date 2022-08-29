Венгрия потребует от России еще больше газа Венгрия рассчитывает договориться с «Газпромом» об увеличении поставок газа

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Венгрия продолжит вести переговоры с Россией о поставках газа и намерена договориться с «Газпромом» об их увеличении, сообщил глава МИД Страны Петер Сийярто. Он отметил, что ему некомфортно вести диалог с Россией, однако он вынужден это делать в преддверии зимы, передает Reuters.

Нравится нам это или нет, но мы продолжим переговоры с русскими об увеличении поставок газа в Венгрию. Есть предложение увеличить поставки газа, мы доработаем это с «Газпромом» в ближайшие дни и подпишем соглашение, в соответствии с которым мы могли бы получить увеличенные ежедневные поставки, — рассказал дипломат.

При этом он не уточнил, о каких объемах идет речь. Также неизвестна и стоимость поставляемого газа. Отмечается, что по состоянию на 1 августа запасы газа в Венгрии составляли 3,25 млрд кубометров, что равняется 51% от общей мощности хранения.

Ранее глава болгарского Министерства энергетики Росен Христов заявил, что власти страны готовы возобновить переговоры с «Газпромом» по поводу поставок газа. По его словам, София ожидает ответа от российского экспортера в ближайшее время. Проблема с газом обострилась в Болгарии в конце апреля, когда «Газпром» остановил поставки из-за отказа Болгарии оплачивать газ в рублях.