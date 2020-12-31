Венгрия отказалась от покупки российской вакцины от COVID-19

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Власти Венгрии отказались от закупки вакцины от коронавируса из России, сообщил глава администрации премьер-министра страны Виктора Орбана.

Государство планирует закупать препарат либо через общий механизм закупок Европейского союза, либо напрямую в Китае, передаёт Reuters. Причиной отказа от препарата из РФ стали недостаточные мощности для его производства.

Венгрия принимала участие в испытаниях российской вакцины «Спутник V». Кроме того, страна была одним из первых получателей небольшой партии этого препарата.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз заявил о невозможности применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе, за исключением Венгрии. По словам представителя Еврокомиссии, если вакцина разрешена к применению властями Венгрии, то речь идёт о её использовании только на территории этой страны. И государство само несёт ответственность за это экстренное решение.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.