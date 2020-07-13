Венгрия объяснила порядок въезда для россиян с 15 июля

https://static.news.ru/photo/3e02e308-c52c-11ea-bc48-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Границу Венгрии откроют с 15 июля 2020 года для граждан РФ с действующей визой, но прибывающим придётся либо предоставить два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию нового типа, либо пройти 14-дневный карантин, рассказали представители Будапешта в России.

Лица, приезжающие из России, не являющиеся гражданами Венгрии, которые на основании предыдущих постановлений имели право въезда, обязаны пройти медицинское обследование на границе до въезда на территорию Венгрии, — говорится на официальной странице диппредставительства в социальной сети Facebook.

В ведомстве отметили, что иностранцам с подозрением на COVID-19 откажут в посещении Венгрии. По словам дипломатов, избежать карантина можно, если отрицательные результаты исследований на наличие коронавируса проведены не раньше пяти дней до визита в страну (разница между тестами должна быть 48 часов). Достоверность анализов должны быть подтверждены соответствующими документами на венгерском или английском языке.

Посольство добавило, что новые визовые документы в представительстве пока оформляться не будут. Информация касается только тех, у кого есть действующее разрешение на въезд в страну. В дипмиссии подчеркнули, что венгерские власти разделили страны мира на три группы — зелёную, жёлтую и красную,- разработав соответствующие требования для каждой. Россия оказалась в «жёлтой».

На территорию Венгрии смогут въехать граждане страны, жители Евросоюза и Европейской экономической зоны, кроме Великобритании, и граждане других стран, имеющие действительное разрешение на пребывание в Венгрии сроком более 90 дней, — резюмировали в диппредставительстве.

В Венгрии за всё время пандемии выявлено 4247 случаев COVID-19 при 595 летальных исходах. За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции — 569 128. Выздоровели — 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболели, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелились, 23 174 скончались). Россия на четвёртом месте.

Медики выявили 6537 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 субъектах. Из них 1674 человека (25,6%) переносят болезнь без клинических симптомов. Общее число заражённых достигло 733 699 по данным на 13 июля 2020 года. Всего от коронавирусной инфекции нового типа в РФ скончались 11 439 человек, из них 104 умерли за минувшие 24 часа. За последние сутки вылечились от COVID-19 2960 граждан. Общее число исцелившихся достигло 504 021.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиакомпания Turkish Airlines намерена после 1 августа 2020 года возобновить полёты в РФ. Планируется совершить 32 авиарейса в шесть городов, в том числе Москву и Санкт-Петербург.