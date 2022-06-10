Венгрия и Сербия согласились объединить рынки электроэнергии Сийярто: Венгрия и Сербия подписали соглашение об объединении рынков электроэнергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Линии электропередач

Власти Венгрии и Сербии пришли к соглашению, в рамках которого предполагается объединение рынков электроэнергии двух стран. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Министр уточнил, что слияние обоих рынков повысит мощность линий электропередач с 1000 до 1500 мегаватт.

К 2028 году мы повысим мощность линий электропередач, соединяющих национальные системы, с 1000 до 1500 мегаватт и обеспечим увеличение использования возобновляемых источников энергии, — сказал Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что запланированные инвестиции в строительство второй очереди АЭС «Пакш» могут быть осуществлены согласно планам России. По его словам, руководство Росатома заверило Венгрию в том, что оно и впредь сможет реализовывать инвестиции в проект «Пакш» с технологической точки зрения.

Сийярто также подчеркнул, что строительство двух новых блоков атомной электростанции служит национальной безопасности Венгрии, национальной экономике и национальным стратегическим интересам, а также сделает энергоснабжение Венгрии более безопасным и предсказуемым. Более того, совместные с Россией проекты в области ядерной энергетики не подпадают под действие санкций Евросоюза.