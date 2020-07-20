Венгерский премьер указал на главные разногласия на саммите Евросоюза

https://static.news.ru/photo/5a9eb5f8-c9de-11ea-85a8-fa163e074e61_660.jpg Виктор Орбан Фото: Reiner Zensen/www.imago-images.de/Global Look Press

Главные разногласия на саммите Евросоюза, который продолжается уже третьи сутки в Брюсселе (Бельгия) и посвящён финансированию перезапуска экономики ЕС после пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), сохраняются между странами менее развитого и бедного юга Европы и государствами более богатого севера. Интересы первых представлены Италией и Венгрией. Среди вторых наиболее жёсткие позиции заняли Дания и Нидерланды, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик уверен, что на мероприятии стороны достигнут соглашения, даже если дискуссии затянутся на неделю, передаёт ТАСС. Он указал на четыре главных разногласия.

Первое — не решили вопрос об объёмах и структуре фонда. Сколько средств страны ЕС получат безвозмездно, а сколько через льготное кредитование. Второе — не получилось договориться о формировании контрольного механизма, позволившего бы богатым государствам-донорам взять под контроль освоение средств странами-получателями.

Третье, считает Орбан, — не решена проблема требования некоторыми государствами-донорами скидок при вычислении их взносов в европейский бюджет, иначе условия участия в перезапуске экономики могут стать слишком обременительными.

Четвёртое — между государствами отсутствует согласие о принятии обязательных условий соблюдения принципов верховенства права (как его оценивает Бельгия) для продолжения получения денег из казны Евросоюза. Орбан отметил, что именно по этому вопросу основные словесные баталии идут между Амстердамом и Будапештом. По его мнению, Нидерланды хотят «наказать» Венгрию деньгами.

Я же предлагаю принять фонд восстановления в том виде, как мы его можем принять сейчас, а потом разработать отдельную позицию по верховенству права в Венгрии, если на это у саммита будет время, — считает премьер Венгрии.

В 2018 году Европарламент одобрил инициативу дисциплинарных мер к Венгрии из-за нарушения ей «европейских норм и принципов верховенства права». Если процедура будет запущена, страна может лишиться права голоса в Совете ЕС. Однако пока что каких-либо решений по этому вопросу принято не было.

На саммите в Брюсселе стороны пытаются прийти к общему мнению по вопросам формирования бюджета на 2021–2027 годы и перспектив восстановления экономики на выходе из финансового кризиса.

Как писал NEWS.ru, председатель Европейского совета Шарль Мишель выдвинул новые компромиссные предложения, предложив иным образом распределить средства фонда. По его мнению, в качестве субвенций может быть выделено €450 млрд, а в качестве кредитов — €300 млрд. До этого предлагалось распределить эти деньги как €500 млрд и €250 млрд соответственно. Такая инициатива снизила напряжённость среди глав европейских государств, которые расценили её как шаг в верном направлении.