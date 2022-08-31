В Запорожье сообщили, где находится миссия МАГАТЭ Глава ВГА Запорожья Балицкий: миссия МАГАТЭ в очереди на линии соприкосновения

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Global Look Press

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Официальная миссия МАГАТЭ находится в очереди на пропускном пункте, чтобы перейти на территорию Украины, контролируемую российскими войсками, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий. По его словам, членам миссии не выписывали специальные пропуска и им придется стоять вместе с гражданами.

Пока что на нашей территории этой миссии нет, они стоят где-то в очереди. Нас просили ускорить, я сказал, что нет, пусть стоят, как все, в очереди, посмотрят на неподконтрольные пока нам территории, пусть поговорят в очередях с людьми, — рассказал Балицкий.

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов ранее отметил, что представители Международного агентства по атомной энергии могли бы сэкономить время, если бы добирались до Запорожской АЭС через территорию, контролируемую российскими войсками.

Рогов также сообщал, что власти Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на фоне усиления обстрелов со стороны украинской армии. По его словам, у властей для этого есть необходимый опыт. Рогов отметил, что Киев может постараться сорвать визит экспертов МАГАТЭ, потому что идет обстрел не только Энергодара и самой станции, но и линии боевого соприкосновения.