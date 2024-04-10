ВСУ сообщили, какие объекты пострадали от взрывов в Одессе и под Николаевом ТрО ВСУ сообщило о повреждениях объектов инфраструктуры в Одессе

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В результате ракетных ударов в Одессе повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщили силы территориальной обороны ВСУ группы «Юг». Также повреждения получила транспортная инфраструктура.

[Нанеcен удар] по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. (...) Поврежден энергетический объект, — сообщили в ТрО ВСУ, не назвав объекты, которые стали целью ударов.

В Вооруженных силах Украины также сообщили о повреждении энергетических объектов в Николаевской области.

Ранее стало известно, что во время удара по средствам ПВО в Одессе уничтожен зенитный ракетный комплекс западного производства IRIS-T. Две станции противовоздушной обороны также оказались разрушены. Официальных комментариев по поводу ситуации от Минобороны России не поступало.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал в беседе с NEWS.ru, что для взятия российскими войсками Одессы необходимо будет использовать новейшие технологии и машины для разминирования. Линия обороны, как и любое инженерное сооружение, представляет определенную проблему для наступающих войск, штурмовать в лоб не следует: надо действовать так, чтобы обойтись минимальными потерями, резюмировал он.