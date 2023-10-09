В ВСУ пожаловались США на нехватку средств ПВО и боеприпасов WP узнала о серьезной нехватке средств ПВО у Украины

Фото: Air Force Senior Airman Makensie Cooper

ВСУ столкнулись с серьезным дефицитом средств противовоздушной обороны, а также боеприпасов, пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона и разведки США, датируемые началом года. В них сообщалось, что эти средства смогут «выдержать еще только две — три волны ударов» российских ракет и беспилотников.

В материалах отмечается, что количество систем противовоздушной обороны, направленных Западом, ограничено и часто они «не справляются с большим количеством российских артобстрелов». Представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат сообщил изданию, что информация о средствах ПВО из секретных документов уже устарела.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что передаст Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде он отметил, что зенитная система может понадобиться ВСУ в зимний период.

Зеленский ранее сообщил, что для контрнаступления украинской армии не хватает оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что крайне важно не утратить активность на поле боя зимой, которая станет «вызовом для военных и населения».