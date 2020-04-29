В Венгрии запрет на крупные массовые мероприятия продлили до августа

Фото: Attila Volgyi/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как ухаживает за собой во время карантина. Градоначальник постриг сам себя и сделал укладку дома.

Политик заснял процесс на видео и наложил на запись песню Энди Савала Corona Virus. Ролик опубликован в Telegram-канале Виталия Кличко. С утра принарядился, — написал Кличко, сообщает РЕН ТВ. На...