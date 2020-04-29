В Венгрии запрет на крупные массовые мероприятия продлили до августа

Школы в Венгрии, не работающие с 16 марта из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, останутся закрыты до конца мая. Об этом сообщил министр канцелярии премьера страны Виктора Орбана Гергели Гуляш.
Действие запрета на проведение крупных мероприятий численностью более 500 человек продлено до 15 августа,
Большинство пациентов с коронавирусом на территории Венгрии выявлено в столице — Будапеште. В целом по стране зарегистрировано 2775 случаев заражения COVID-19, жертвами инфекции стали 312 человек.
Для борьбы с распространением коронавируса венгерскому парламенту расширили полномочия, писал NEWS.ru.
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