В Венгрии захотели восстановить запрет на импорт украинского зерна ЕС Сийярто: Венгрия хочет вернуть запрет на импорт украинского зерна в страны ЕС

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался за восстановление запрета Евросоюза на поставки украинского зерна в страны Центральной Европы, который действовал до 15 сентября прошлого года, передает ТАСС. Он пояснил, что Будапешт не возражает против транзита сельхозпродукции, но не поддерживает ее импорт.

Мы не допускаем украинское зерно и другие сельскохозяйственные продукты в Венгрию и хотели бы сохранить этот порядок, чтобы защитить наш рынок. Мы хотели бы вернуться к первоначальному соглашению, суть которого заключалась в обеспечении транзита, а не импорта украинского зерна, наводнившего рынки Центральной Европы, — цитирует агентство министра.

Он добавил, что Венгрия в настоящее время обеспечивает транзит украинской сельхозпродукции по своей территории. Более того, властями были осуществлены инвестиции в транспортировку зерна в морские порты для дальнейших перевозок.

Венгрия препятствует увеличению долгосрочного бюджета ЕС на 2024–2027 годы, включающего €50 млрд финансовой помощи Украине. Кроме того, выступает против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Власти страны выразили готовность снять вето на предоставление помощи Киеву, если получат доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта.

В Еврокомиссии в свою очередь заявили о готовности пойти на уступки. Брюссель может предоставить Будапешту возможность прекратить действие сделки в 2025 году в рамках механизма пересмотра пакета.