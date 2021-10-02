В Венгрии сообщили о прекращении поставок газа с Украины

Транзит газа через Украину полностью прекратился 3 октября. Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Венгрии, которые приводит РИА Новости. Ранее украинская сторона сообщала о снижении в четыре раза объёма поставляемого в Венгрию газа.

Данные оператора газотранспортной системы Венгрии указывают на полное прекращение транзитных объёмов с территории Украины. С 1 октября «Газпром» начал поставки венгерским потребителям из «Турецкого потока» по долгосрочному контракту, заключённому 27 сентября. Однако транзит через Украину полностью не прекращался, хотя и упал почти в четыре раза. Если 30 сентября объём прокачки через пункт «Берегово» составлял 18,5 млн кубометров, то уже в пятницу он снизился до 4,8 млн кубометров. А в субботу, 2 октября, упал ещё в два раза по сравнению с пятницей — до 2,3 млн кубометров.

1 октября «Оператор ГТС Украины» заявил, что «Газпром» начал поставки венгерским потребителям через Болгарию и Сербию. Украинская сторона, в свою очередь, собирается переориентировать поток на точки соединения с Польшей, Румынией, Словакией.

Согласно новым контрактам, в Венгрию должно поступать 3,5 млрд кубометров российского газа в год через Сербию и 1 млрд в год через Австрию. Таким же образом, в обход Украины, 1 октября начались поставки газа и в Хорватию.