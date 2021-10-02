В Венгрии сообщили о прекращении поставок газа с Украины

Транзит газа через Украину полностью прекратился 3 октября. Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Венгрии, которые приводит РИА Новости. Ранее украинская сторона сообщала о снижении в четыре раза объёма поставляемого в Венгрию газа.
Данные оператора газотранспортной системы Венгрии указывают на полное
1 октября «Оператор ГТС Украины» заявил, что «Газпром» начал поставки венгерским потребителям через Болгарию и Сербию. Украинская сторона, в свою очередь, собирается переориентировать поток на точки соединения с Польшей, Румынией, Словакией.
Согласно новым контрактам, в Венгрию должно поступать 3,5 млрд кубометров российского газа в год через Сербию и 1 млрд в год через Австрию. Таким же образом, в обход Украины, 1 октября начались поставки газа и в Хорватию.