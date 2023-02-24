В Венгрии рассказали, как отреагируют на санкции против атомной сферы РФ Сийярто: Венгрия не позволит ЕС наложить санкции на атомную сферу России

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия никогда не поддержит решение ЕС о наложении санкций на атомную отрасль России. Для этого Будапешту придется «много бороться», подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Нам пришлось сильно побороться, и нам придется много бороться в будущем, судя по развитию событий, чтобы атомная отрасль не попала под санкции, — сказал он.

По словам дипломата, инициативы по санкциям в отношении Росатома и его партнеров, а также по ограничению сотрудничества в ядерной области между Россией и ЕС «отчаянно выдвигают» ряд стран Евросоюза. Венгрия, добавил Сийярто, не согласится с такими санкционными мерами, а их предлагали при разработке десятого санкционного пакета ЕС.

Это то, с чем мы никогда не согласимся. Это то, что мы определенно будем ветировать, — сказал дипломат.

Ранее издание Politico сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал наложить вето на десятый пакет санкций ЕС, если Брюссель не исключит четырех россиян из черных списков. Прийти к компромиссу с Венгрией, по этому вопросу пока не удалось. Имена россиян и причины требований Венгрии издание не назвало.