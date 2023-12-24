В Вене задержали исламистов, подозреваемых в подготовке атаки на церковь Kurier: в Вене задержали исламистов, подозреваемых в подготовке атаки на собор

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Австрийские правоохранители задержали четверых исламистов, которых подозревают в подготовке теракта в Вене, сообщает Kurier. Полиция ведет допрос и не сообщает подробности расследования.

Отмечается, что задержанные могли планировать нападение на собор Святого Стефана в центре столицы Австрии - одно из самых многолюдных мест в период рождественских праздников. Полиция города приняла меры безопасности в общественных местах в период рождественских праздников.

В октябре власти Австрии повысили уровень террористической угрозы в стране до максимального значения, сообщал телеканал ORF со ссылкой на заявление главы МВД республики Герхарда Карнера. Отмечается, что это произошло на фоне эскалации на Ближнем Востоке, а также после террористического нападения в Брюсселе.

Вечером 16 октября мужчина, одетый в яркую куртку, внезапно открыл огонь из автомата по оживленной вечерней площади Сен-Клет в Брюсселе, во время нападения он выкрикивал: «Аллаху Акбар». В результате атаки погибли два гражданина Швеции.

13 октября во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Это произошло после убийства школьного учителя в городе Аррас исламистом, а также на фоне роста угроз из-за эскалации в секторе Газа.