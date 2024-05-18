В Великобритании оценили риски повторных провалов ВСУ после Харькова Telegraph: провал ВСУ под Харьковом может повториться по всему фронту

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация с проваленной обороной ВСУ в Харьковской области может повториться по всему фронту, пишет Telegraph со ссылкой на старшего научного сотрудника аналитического центра Civitas Роберта Кларка. Эксперт заявил, что после успешного продвижения российской армии вглубь региона появился вопрос, была ли должным образом выстроена его защита.

Сейчас возникают серьезные вопросы о том, а была ли необходимая оборона вообще построена. <...> Очень тревожно, что все эти проблемы могут повториться по всему фронту, поскольку даже это российское наступление <…> грозит невероятно истощить украинские резервы, — сказал он.

Кларк выразил уверенность, что оборона на этом участке пострадала из-за халатности и тотальной коррупции. В результате, по его словам, защитные сооружения остались существовать только на бумаге. В завершение эксперт отметил, что сейчас Киев не может позволить совершать элементарные тактические и оперативные ошибки, ему нужно заново учиться правилам обороны.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что для Украины в скором времени наступят критические часы из-за продвижения армии России в Харьковской области. Авторы статьи считают, что конфликт после начала российского наступления перешел в новую фазу.