В Великобритании не нашли способ легально заполучить активы России МИД Великобритании: Запад не нашел легального способа конфискации российских активов

Фото: Rob Pinney/Keystone Press Agency/Global Look Press

В настоящее время Великобритания и другие страны Запада не нашли способ легально конфисковать российские активы и использовать их для восстановления Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Лео Докерти. Его слова приводит ТАСС.

Ни одна страна пока не нашла юридически проверенное решение для воплощения обязательства [об использовании российских активов на нужды Украины] на должном уровне. <...> Наша цель состоит в том, чтобы найти юридически рабочий маршрут, чтобы перенаправить [на Украину] российские активы, — сказал дипломат.

Он также добавил, что Лондон продолжает изучать различные способы конфискации замороженных активов РФ. Докерти выразил уверенность в том, что члены Палаты общин воспользуются любой законной возможностью для использования российских средств в деле восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что рабочая группа ЕС по замороженным российским активам пришла к выводу, что законных оснований для их конфискации нет. В связи с этим рассматривается вариант их временного использования. Глава МИД Австрии Александр Шалленберг призвал ЕС к осторожности в данном вопросе. По его словам, если какое-либо из действий в отношении этих средств будет отменено судом, то это станет дипломатической и экономической катастрофой.