В Турции подтвердили, что во взрыве в Стамбуле подозревается женщина

Фото: twitter.com/esrbillgic/Global Look Press

Минюст Турции подтвердил, что во взрыве в Стамбуле действительно подозревается женщина. Фото предполагаемой подозреваемой ранее показал турецкий телеканал ODA TV.

На снимке запечатлена женщина в темном хиджабе, темной одежде и штанах цвета хаки. Как утверждает телеканал, именно она могла оставить на улице Истикляль пакет со взрывчаткой. На данный момент власти страны не располагают информацией, какая террористическая организация несет ответственность за взрыв в турецкой столице.

Информацию о причастности к взрыву на улице Истикляль женщины подтвердил в интервью телеканалу A Haber министр юстиции Турции Бекир Боздаг. Он сообщил, что она просидела на лавочке 45 минут, после чего встала и после этого прогремел взрыв.

Женщина, оставившая сумку, просидела на скамейке 45 минут. Через некоторое время после того, как она встала, раздался взрыв, — сказал Боздаг.

По его словам, все террористические организации поддерживаются внешними силами.

Ранее сообщалось, что днем в турецкой столице прогремел взрыв. Он пришелся на время, когда на улице было много народу. В результате шесть человек погибли, 81 пострадал.