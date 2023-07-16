В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ иностранцам Власти Турции: запрет на выдачу ВНЖ затрагивает только десять районов Стамбула

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Департамент миграции Турции 16 июля опроверг информацию о том, что власти страны запретили выдачу видов на жительство всем иностранцам во всех 39 районах Стамбула. В ведомстве уточнили, что на 1 июля закрыты лишь десять районов города, сообщает РИА Новости.

Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности — речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство, — цитирует агентство ответ ведомства.

В департаменте указали на то, что запрет действует в районах Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну. Районы Фатих и Эсенъюрт закрыли первыми в 2021 году. В миграционном ведомстве подчеркнули, что постоянно анализируют численность иностранцев в регионах страны, а список «закрытых» районов за последнее время не расширялся.

По всей Турции закрыты для получения первичного ВНЖ иностранцами 63 района, 1169 кварталов, а конкретно в Стамбуле — 54 квартала, где число иностранцев превысило 20% от населения, — пояснили чиновники.

Ранее газета Milliyet сообщила, что власти Турции приостановили выдачу видов на жительство иностранцам во всех районах Стамбула. Причиной этого назвали растущую миграцию в город. Газета отмечала, что, по официальным данным, в Стамбуле проживают более 500 тысяч сирийцев, а по неофициальным — речь идет о более чем 7 млн иностранцев.