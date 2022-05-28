В Турции нашли замену российским и украинским туристам Турция диверсифицирует туристический рынок из-за уменьшения турпотока из России и Украины

Турция начала диверсификацию своего туристического рынка из-за спецоперации России на Украине. Желающих отдохнуть из этих двух стран в Турции стало меньше, пишет агентство Anadolu. Однако Анкара нашла замену российским и украинским туристам.

Отдых в Турции, по словам главы Федерации отельеров республики Сурури Чорабатыра, стал популярнее у граждан Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Великобритании.

Россия и Украина являются двумя важными рынками для туристической сферы Турции, однако, несмотря на ситуацию на севере Черного моря и как результат спад на обоих рынках, с начала года фиксируется в целом положительная динамика по общему числу иностранных туристов в Турции, — сказал он.

Лидерами туристического потока в Турцию Чорабатыра выделил Германию, далее — Болгарию и Иран. После них следуют Россия и Великобритания.

Согласно информации агентства, за первые четыре месяца этого года Турцию посетило 8,88 млн туристов, среди которых 7,47 млн иностранцы. Этот показатель на 172,5% превышает показатели зафиксированные годом ранее.

Ранее агентство EFE сообщило, что Россия в конце апреля объявила о выходе из Всемирной туристской организации ООН. По данным ЮНВТО, на выход РФ из организации уйдёт год.

Всемирная туристская организация ООН отвечает за общедоступность туризма и развитие туристической отрасли. Она объединяет 158 стран-участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций.

Газета The Telegraph ранее писала, что европейские курорты несут крупные финансовые потери из-за отсутствия туристов из России. В наибольшей степени пострадали курорты Кипра, Италии, Чехии, Франции и Черногории.