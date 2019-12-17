https://static.news.ru/photo/06c082dc-20dc-11ea-bb8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число полицейских, пострадавших в столкновениях с протестующими у здания украинского парламента в Киеве, возросло до 17. Ранее сообщалось только о двух травмированных силовиках.

По словам советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка, двое полицейских госпитализированы. Он предположил, что количество пострадавших сотрудников правоохранительных органов ещё может возрасти.

Шкиряк добавил, что за различные правонарушения задержаны 26 человек. При этом он подчеркнул, что полицейские действовали в рамках закона и не ограничивали право граждан на мирный протест, передаёт ТАСС.

У здания Верховной рады протестуют противники земельной реформы. Они настаивают на сохранении моратория на продажу земель сельхозназначения.