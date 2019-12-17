Стычка произошла между представителями украинских националистических организаций и сотрудниками полиции в центре Киева. Двое сотрудников правоохранительных органов пострадали и были доставлены в больницу.
Поводом для конфликта послужила попытка националистов, протестующих против открытия рынка земли, установить палатку на проезжей части неподалёку от здания Верховной рады. Между демонстрантами и полицейскими возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В её ходе использовались спецсредства, палки, пиротехника, зелёнка и баллончики с перцовым газом.
В результате стычки был причинён ущерб зданию гостиницы «Киев»,
Президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения до конца 2019 года. При этом он пообещал, что иностранцы смогут покупать такие земли только при позволении народа в ходе референдума.
Ранее NEWS.ru писал, что в конце ноября в Киеве прошёл автопробег против земельной реформы. Его организатором выступила экс-депутат Надежда Савченко. Она призывала сограждан присылать к Раде мешки с землёй, чтобы засыпать ею депутатов.
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