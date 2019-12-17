https://static.news.ru/photo/07880f9a-20c4-11ea-a04a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvs.gov.ua

Стычка произошла между представителями украинских националистических организаций и сотрудниками полиции в центре Киева. Двое сотрудников правоохранительных органов пострадали и были доставлены в больницу.

Поводом для конфликта послужила попытка националистов, протестующих против открытия рынка земли, установить палатку на проезжей части неподалёку от здания Верховной рады. Между демонстрантами и полицейскими возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В её ходе использовались спецсредства, палки, пиротехника, зелёнка и баллончики с перцовым газом.

В результате стычки был причинён ущерб зданию гостиницы «Киев», сообщает «Интерфакс-Украина».

Президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения до конца 2019 года. При этом он пообещал, что иностранцы смогут покупать такие земли только при позволении народа в ходе референдума.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце ноября в Киеве прошёл автопробег против земельной реформы. Его организатором выступила экс-депутат Надежда Савченко. Она призывала сограждан присылать к Раде мешки с землёй, чтобы засыпать ею депутатов.