В стране ЕС на месяц продлили действие режима террористической угрозы Власти Польши продлили действие режима террористической угрозы до 31 августа

Фото: PaweÅ‚ Supernak/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Дональд Туск

Правительство Польши приняло решение продлить срок действия в стране особых режимов повышенного уровня террористической и кибернетической угроз, а также обеспечения безопасности энергоинфраструктуры за пределами государства до 31 августа, говорится на официальном сайте кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Дональд Туск.

Дональд Туск подписал распоряжения, продлевающие действие уровней тревоги: второй уровень Bravo и второй уровень Bravo-CRP по всей стране, а также второй уровень Bravo для польской энергетической инфраструктуры, расположенной за пределами Республики Польша, — сказано в сообщении.

Отмечается, что польский закон об антитеррористических действиях предусматривает введение четырех уровней угрозы в случае теракта или его угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta. Последний объявляется в случае террористического акта или если есть информация о его большой вероятности. При этом пометка CRP означает усиленный мониторинг на предмет угроз в киберпространстве.

Ранее сообщалось, что польское новостное агентство PAP дважды опубликовало новость о старте мобилизации в Польше из-за Украины. На сайте появилась новость с заявлением премьера страны Дональда Туска о частичной мобилизации с 1 июля, однако впоследствии она исчезла, а в PAP заявили, что сайт был взломан в связи с «вероятной российской кибератакой». Польские спецслужбы «примут немедленные меры» в расследовании произошедшего.