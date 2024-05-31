Польское агентство дважды опубликовало сообщение о частичной мобилизации

Фото: Poland army

Польское новостное агентство PAP дважды опубликовало новость о старте мобилизации в Польше из-за Украины, сообщает ТАСС. На сайте появилась новость с заявлением премьера страны Дональда Туска о частичной мобилизации с 1 июля, однако впоследствии она исчезла, а в PAP заявили, что сайт был взломан в связи с «вероятной российской кибератакой». Польские спецслужбы «примут немедленные меры» в расследовании произошедшего.

1 июля в Польше начнется частичная мобилизация. 200 тысяч польских граждан, как бывших военных, так и обычных гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены на Украину, — говорилось в тексте статьи.

PAP аннулировало публикацию, однако через несколько минут сообщение появилось на сайте агентства снова. После этого с опровержением информации выступил глава канцелярии польского премьера Ян Грабец. Начальник Бюро национальной безопасности (польской спецслужбы) Яцек Севера в свою очередь отметил, что решения об объявлении мобилизации входят в прерогативу президента Анджея Дуды.

Ранее экс-главнокомандующий ВВС России генерал Владимир Михайлов заявил, что после передачи F-16 Украине перед Киевом встанет вопрос о размещении этих истребителей. По его словам, в таком случае союзники страны могут прийти ей на помощь, разместив самолеты на своей территории. Речь, по его словам, может идти прежде всего о Польше и странах Прибалтики.