Генерал назвал условие для ударов ВС РФ по Польше и Прибалтике Генерал Михайлов: Россия ударит по Польше и Прибалтике в ответ на атаки F-16

Фото: МО РФ

После передачи F-16 Украине перед Киевом встанет вопрос о размещении этих истребителей, рассказал NEWS.ru экс-главнокомандующий ВВС России генерал Владимир Михайлов. По его словам, в таком случае союзники страны могут прийти ей на помощь.

На Украине самолетам базироваться фактически негде. А если Киеву окажет услугу, например, Польша, откуда будут взлетать F-16, то Россия нанесет удар по ее аэродрому. То же касается и стран Прибалтики, — заявил Михайлов.

Генерал отметил, что даже один F-16 может представлять серьезную проблему, если сможет преодолеть ПВО России и нанести удар по ее территории. Однако РФ есть чем ответить на угрозу, считает он.

У России есть средства поражения, нацеленные на авиацию. Они хорошо справляются с самолетами противника, в том числе истребителями четвертого поколения МиГ-29, стоящими на вооружении ВСУ. Прежде всего речь о российских средствах ПВО. Однако их можно обмануть, — сказал Михайлов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет расценивать поставки истребителей F-16 Киеву как сигнал НАТО в ядерной сфере. Министр объяснил, что эти машины долгое время были основным средством доставки боеприпасов в «ядерных миссиях» Альянса. Тем не менее самолеты будут уничтожаться так же, как и другое западное оружие на Украине, подчеркнул он.