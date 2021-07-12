В США заявили о связи военной академии Украины с неонацистами

Специалисты Университета Джорджа Вашингтона в США сообщили, что Национальная академия сухопутных войск (НАСВ) Украины имени гетмана Петра Сагайдачного стала базой для украинских неонацистов. Как отмечается в их докладе, в учебном заведении вербуют новых сторонников из числа курсантов и действующих офицеров.

Авторы доклада утверждают, что украинская академия привлекает курсантов в ряды ультраправой группировки Centuria (запрещена в России), имеющей также связи с нацбатальоном «Азов» (запрещён в России). Кроме того, через академию неонацисты имели доступ и к западным военным вузам. В частности, один из членов движения Кирилл Дубровский прошёл 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании.

По данным специалистов, для привлечения в ряды неонацистов используется специальный бот в Telegram-канале.

В целях вербовки новых членов группировка через свой канал в Telegram, у которого более 1,2 тысячи подписчиков, и специальный бот продолжает рекламировать свою предполагаемую роль в ВСУ и доступ к западным программам обучения, обмена и вооруженным силам, - говорится в докладе.

Согласно исследованию, в настоящее время ряд видных членов организации служат офицерами в нескольких воинских частях Украины.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что Украина уничтожает символы памяти победы над нацизмом в период Второй мировой войны. Он отметил, что соответствующая кампания развёрнута в стране властями, несмотря на заявления главы государства Владимира Зеленского о том, что неонацистское влияние в современной Украине «меньше, чем ноль». При этом, по словам дипломата, военизированные организации неонацистского толка чувствуют себя там весьма вольготно.