В Совфеде обвинили Запад в намерении создать «зону» для россиян Сенатор Карасин: наблюдение за россиянами на Западе приведет к созданию для них «зоны»

Фото: Совет Федерации

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин

Страны Запада готовятся устроить «зону» для россиян, предположил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, об этом говорит заявление президента Чехии Петра Павла, который предложил ввести для российских граждан «строгий режим наблюдения» наподобие того, что США ввели для японцев во время Второй мировой войны.

Если он развивает мысль в этом направлении, то это печально. Это печально для Европы, для Чехии в частности. Потому что речь идет о глубинной конфронтации. Это уже не политика, а какой-то спецрежим. Они хотят для наших соотечественников устроить «зону» в известном смысле этого слова, — возмутился Григорий Карасин.

По его словам, российским властям придется защищать своих соотечественников и биться за их права, в том числе на площадке ООН, потому что «это ущемление человеческих прав и достоинства человека». Карасин подчеркнул, что основным инструментом России является здравый смысл, который позволяет надеяться на то, что со временем западное сообщество «все-таки поумнеет». Карасин также заверил, что Россия не намерена вводить похожие ограничения для граждан западных стран.

Мы ответственная страна. Там, где мы имеем право в рамках существующих международных традиций отвечать «зеркально» — я имею в виду высылки дипломатических сотрудников и так далее, мы, конечно, будем отвечать. Но мы никогда не перейдем черту ответственного государства. Мы всегда будем руководствоваться взятыми на себя международными обязательствами и здравым смыслом. Повторять идиотизм мы не намерены! — заключил парламентарий.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что россияне, которые живут в странах Европы, должны находиться «под пристальным вниманием cпецслужб», даже еcли они выступают против конфликта с Украиной. В качестве примера Павел привeл интернирование японцев в США. Во время Второй мировой войны урожeнцев этой страны, в том числе тех, кто имел американский паспорт, насильно переселяли в «воeнные центры перемещения», которые cравнивали с концлагерями.