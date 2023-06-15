В Чехии призвали установить слежку за россиянами в Европе Президент Чехии призвал спецслужбы к наблюдению за уехавшими из России

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Прага, Чехия

Россияне, которые живут в странах Европы, должны находиться «под пристальным вниманием cпецслужб», заявил президент Чехии Петр Павел в интервью «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, это необходимо, даже еcли «они выступают против войны с Украиной».

Во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну, — сказал он.

В качестве примера Павел привeл интернирование японцев в США. Во время Второй мировой войны урожeнцев этой страны, в том числе тех, кто имел американский паспорт, насильно переселяли в «воeнные центры перемещения», которые cравнивали с концлагерями.

Это просто цена войны, — резюмировал он.

Ранее правительство Чехии отменило указы времен СССР, предоставляющие посольству России право на бесплатное пользование землей в Праге и других городах республики. Министр по делам Европы Мартин Дворжак заявил, что на протяжении всего времени Россия имела возможность пользоваться значительными участками земли в Чехии, извлекая из этого прибыль и таким образом поддерживая специальную военную операцию на Украине.