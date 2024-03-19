В Швеции решили подарить военную технику Украине Парламентский комитет в Швеции поддержал безвозмездную военную помощь Украине

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Парламентский комитет по финансам Швеции поддержал предложение кабмина о безвозмездной отправке военной техники Украине, сообщила пресс-служба парламента. Кроме того, Стокгольм может предоставить Киеву боеприпасы и экономическую помощь.

Так, Вооруженные силы Украины могут получить ручные гранаты, артиллерийские снаряды, подводное оружие, противотанковые управляемые ракеты, боевые катера, медоборудование и транспорт. К экономической части помощи относятся фондовые пожертвования и двусторонние, а также многосторонние донорские проекты. Всего в 2024 году Стокгольм может потратить на Украину $230 млн.

Ранее сообщалось, что Соединенным Штатам необходимо в приоритетном порядке восполнить запасы оружия после оказания военной помощи Украине. На эти цели Министерство обороны США запросило у конгресса $6,5 млрд.

Согласно документу Пентагона, датированному 24 февраля, американским войскам, в частности, нужно восполнить запасы ракет GMLRS для РСЗО HIMARS на сумму $549 млн, противотанковых комплексов TOW на $348 млн, а также закупить приборы ночного видения на $308 млн.