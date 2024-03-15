Стало известно об истощении запасов оружия в США из-за Украины Bloomberg: США нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд после поставок Киеву

Фото: МО Украины

Соединенным Штатам необходимо в приоритетном порядке восполнить запасы оружия после оказания военной помощи Украине, сообщает Bloomberg. На эти цели Министерство обороны США запросило у конгресса $6,5 млрд.

Согласно документу Пентагона, датированному 24 февраля, американским войскам, в частности, нужно восполнить запасы ракет GMLRS для РСЗО HIMARS на сумму $549 млн, противотанковых комплексов TOW на $348 млн, а также закупить приборы ночного видения на $308 млн.

Вооружение планируется приобрести на предприятиях, расположенных в различных штатах США. Представители Пентагона рассчитывают, что указанные средства включат в запрос американского лидера Джо Байдена, который предусматривает выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Политолог Александр Перенджиев ранее заявил, что Варшава рассчитывает на увеличение поставок военной техники украинской армии за счет большого числа американских солдат на территории Польши. По его словам, польский президент Анджей Дуда выстраивает логистику помощи Киеву, обходя разногласия внутри Конгресса США. Как пояснил эксперт, чем больше солдат США будет в Польше, тем больше техники поставят в Варшаву для американских военных.