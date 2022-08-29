В Швеции произошел пожар на пароме с 300 пассажирами

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В Швеции загорелся паром Stena Scandica, на борту которого находятся 300 пассажиров. Для их эвакуации в район происшествия направлены семь судов и три вертолета, сообщает Agence France-Presse со на представителя морской администрации Йонаса Францена.

Он уточнил, что паром находится в районе острова Готска-Сандён. Пожар вспыхнул на автомобильной палубе. Эвакуация пассажиров уже началась.

В администрации агентству также сообщили, что возгорание на пароме находится под контролем, его причины пока не установлены. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в порту американского города Сан-Диего загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard. Пожарные не могли справиться с огнем более суток. Местным жителям рекомендовали не открывать окна из-за едкого дыма. В результате инцидента пострадал 21 человек – 17 матросов и четверо гражданских лиц.