В Швеции призвали увеличить расходы на оборону из-за холодной войны ЕС и РФ Министр обороны Швеции Хультквист призвал увеличить расходы на ВПК из-за холодной войны

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Новая холодная война стран Запада с Россией может затянуться, поэтому Швеции необходимо увеличить военные расходы, заявил министр обороны страны Петер Хультквист. Он предположил, что шведам еще немало времени придется жить «за железным занавесом» в условиях противостояния «демократической Европы и авторитарной России», пишет EADaily.

Нам еще долго придется жить за железным занавесом или, если хотите, в условиях холодной войны, с резкой границей между авторитарной Россией и демократической Европой, — подчеркнул Хультквист.

По его мнению, прежняя оборонная политика Швеции с умеренными расходами была ошибочной. Хультквист заявил, что «стратегический тайм-аут» Стокгольма в военно-промышленном комплексе, который тот взял несколько лет назад, был «большой ошибкой», основанной на наивности. Хультквист также уточнил, что Швеция планирует поставить Украине военную помощь.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил о том, что Финляндия и Швеция провели хорошие переговоры с Турцией на тему присоединения к НАТО. По словам дипломата, стороны договорились о продолжении переговоров. Страны рассчитывают достичь необходимого результата до конца июня.